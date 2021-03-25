МИД РФ: Разблокировка Суэцкого канала может занять несколько недель

Разблокировка Суэцкого канала может занять несколько недель, предупредил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Об этом сказано в сообщении ДСКЦ, опубликованном на страничке ведомства в Twitter. Напомним, 23 марта супер-контейнеровоз "Ever Given" сел на мель в южной части Суэцкого канала, чем полностью перекрыл движение по нему. По предварительным данным, виной всему стал сильный ветер.

Несколько десятков буксиров уже вторые сутки пытаются сдвинуть гигантское судно с места. На данный момент навигация по каналу полностью остановлена. Из-за этого на направлении с юга на север, на подходе к каналу образовалась серьезная пробка из других торговых и пассажирских судов. Эта очередь, как передают некоторые СМИ, состоит из 150-200 судов и растянулась уже до берегов Индии.

Длительная блокировка канала может сказаться на цене нефтепродуктов на мировом рынке. По мнению ряда экспертов, страховые компании могут понести серьезные убытки из-за задержки в доставке грузов. Мировая торговля также может понести ощутимые потери, если канал останется недоступным для навигации на значительный период времени.

Между тем российский спутник "Канопус В", входящий в орбитальную группировку "Роскосмоса", сделал снимок застрявшего контейнеровоза из космоса. Об этом в своем Telegram-канале написал глава отечественной госкорпорации Дмитрий Рогозин.