Минтруд объяснил решение продлить эксперимент с электронными документами

Электронный кадровый документооборот станет нормальной повседневной практикой оформления трудовых отношений уже в этом году, необходимые для этого поправки в Трудовой кодекс будут подготовлены и приняты до 15 ноября, сообщили "РГ" в пресс-службе Минтруда.

Ранее был подписан закон, которым срок окончания эксперимента по внедрению электронного кадрового документооборота переносится с 31 марта на 15 ноября 2021 года.

"Эксперимент продлен по рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, - сказали в пресс-службе Минтруда. - За это время будут подготовлены и приняты поправки в Трудовой кодекс, которые позволят вести электронный кадровый документооборот не только в рамках эксперимента, сформирована подзаконная нормативная база, а также доработана технологическая платформа "Работа в России" с учетом выявленных в ходе эксперимента потребностей".

Апробацию электронного кадрового документооборота в России занимались большее 350 организаций, в которых занятый свыше 2 млн сотрудников, уточнили в Минтруде. Эти компании имеют различную организационную структуру и представляют различные отрасли, что позволило ведомству учесть потребности и особенности кадрового документооборота в самых разных сферах приложения труда.

"Обращаем внимание, что электронный кадровый документооборот - не обязанность работодателя, а возможность, - добавили в Минтруде. - Работники и работодатели смогут выбирать - в каком виде, какие типы кадровых документов вести. Причем вести электронный документооборот можно будет на портале "Работа в России"".