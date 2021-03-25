Названы простые способы уменьшить риск возникновения рака

Три простых способа помогут сократить до минимума риск возникновения онкологических заболеваний. Со ссылкой на данные ВОЗ об этом пишет Express.

Ключевая рекомендация медиков - поддерживать здоровый вес. "Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки", - приводит подробности РИА Новости.

Регулярная физическая активность также существенно снижает риск возникновения онкологических заболеваний. Напомнили эксперты и про необходимость придерживаться здорового питания. В обязательном рационе должны присутствовать овощи и фрукты, злаки, бобы. А вот красное мясо, газированные напитки и алкоголь - лучше исключить. По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком, десять миллионов человек скончалось.

Ранее были перечислены основные факторы риска, влияющие на появление онкологии. Специалисты относят к ним: наследственность, вредные привычки, образ жизни и неправильное питание. Стоит насторожиться и при немотивированном снижение веса. Онкологические больные могут потерять десятки килограммов за пару месяцев, ничего не для этого специально не предпринимая. Необъяснимая слабость при обычном образе жизни и кашель, тоже могут свидетельствовать о серьезных проблемах.