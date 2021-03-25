Новости

Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей 04:15
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня 04:04
Названы простые способы уменьшить риск возникновения рака 03:41
Пентагон одобрил размещение детей-мигрантов на двух базах в Техасе 03:37
Вильфанд сообщил о температурной "уравниловке" в ряде регионов России 02:45
В США число заболевших коронавирусом превысило 30 миллионов человек 02:31
NHK: Северная Корея запустила в сторону Японии баллистическую ракету 02:12
Бойкова и Козловский оценили прокат на "пятерку" 01:38
В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом в епархиях 01:34
Хорватия с Влашичем и Ловреном уступила Словении в отборе ЧМ-2022 01:05
Утвержден план празднования 800-летия князя Александра Невского 00:30
Дзюба вышел на второе место по голам в истории сборной России 00:04
В Грузии заговорили о возможном провале массовой вакцинации 24.03.2021
Мишустин: Для равноправных отношений между РФ и ЕС есть все возможности 24.03.2021
В Австрии станут пускать в магазины только с тестом на коронавирус 24.03.2021
Дзюба стал автором первого гола сборной России в отборе ЧМ-2022 24.03.2021
Германия упрощает получение гражданства для потомков жертв нацизма 24.03.2021
Замглавы Минцифры назначен председателем Форума ВВУИО в 2021 году 24.03.2021
Минздрав Индии сообщил о крупнейшем с ноября всплеске инфекций 24.03.2021
Ученые обнаружили новый "двойной мутантный" штамм коронавируса 24.03.2021
Мальта - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 24.03.2021
В центре столицы устранили проседание грунта 24.03.2021
Ксения Мишонова: Семья из Талдомского района не стояла на учете 24.03.2021
Германия призвала закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне 24.03.2021
Скончался еще один пострадавший при взрыве дома в Химках 24.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
25.03.2021 03:41
Рубрика: Общество

Названы простые способы уменьшить риск возникновения рака

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Три простых способа помогут сократить до минимума риск возникновения онкологических заболеваний. Со ссылкой на данные ВОЗ об этом пишет Express.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Названы пять часто игнорируемых симптомов рака

Ключевая рекомендация медиков - поддерживать здоровый вес. "Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки", - приводит подробности РИА Новости.

Регулярная физическая активность также существенно снижает риск возникновения онкологических заболеваний. Напомнили эксперты и про необходимость придерживаться здорового питания. В обязательном рационе должны присутствовать овощи и фрукты, злаки, бобы. А вот красное мясо, газированные напитки и алкоголь - лучше исключить. По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком, десять миллионов человек скончалось.

Ранее были перечислены основные факторы риска, влияющие на появление онкологии. Специалисты относят к ним: наследственность, вредные привычки, образ жизни и неправильное питание. Стоит насторожиться и при немотивированном снижение веса. Онкологические больные могут потерять десятки килограммов за пару месяцев, ничего не для этого специально не предпринимая. Необъяснимая слабость при обычном образе жизни и кашель, тоже могут свидетельствовать о серьезных проблемах.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

NHK: Северная Корея запустила в сторону Японии баллистическую ракету
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции
В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны
Вильфанд сообщил о температурной "уравниловке" в ряде регионов России
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова