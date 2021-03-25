Никита Мазепин: У меня не бывает скучных гонок

Уже в пятницу, 25 марта, в Бахрейне пройдут тренировочные заезды в рамках первого этапа чемпионата мира-2021 в классе "Формула-1". В преддверии старта сезона единственный русский пилот в "Королевских гонках" Никита Мазепин ответил на вопросы отечественных СМИ.

О задачах на сезон

Безусловно, очень важно показать результат, который поставит меня впереди моего соперника. Такой инстинкт нам прививается с самого начала. На пути в "Формулу-1" ты пытаешься сделать все, чтобы тебя заметили. Постараюсь оставаться максимально с таким настроем, но при этом адекватно подходить к своим возможностям и улучшать свои результаты с каждым днем.

По итогам тестов могу сказать, что мы будем бороться с командой "Уильямс" и на этом, наверное, все. По моим оценкам, другие команды слишком далеко от нас.

О том, как заинтриговать российских любителей "Формулы-1"

Мне трудно придумывать интриги. Это не входит в мои обязанности, я не умею это делать. Со своей стороны, могу заверить: когда я выезжаю на трассу на гоночном болиде, я всегда стараюсь показывать максимально хороший результат, чтобы финишировать первым или хотя бы в числе лидеров. Это не зависит от того, стартую я с 19-й позиции или с первой. С другой стороны, "Формула-1" очень сильно отличается от других чемпионатов, в которых я выступал. Здесь намного меньше зависит от гонщика и намного больше - от команды и машины. Тут все чемпионы, лучшие гонщики в мире, причем собранные из всех поколений: кому-то 41, кому-то только 20. Нас ждет очень интересный чемпионат, и даже если бы я не выступал, то каждое воскресенье приклеивался бы к телевизору.

О работе в одной команде с Миком Шумахером

Безусловно, Мик сейчас один из лучших гонщиков среди тех, кто есть на рынке. То, что он оказался в "Хаасе", для меня лично не сюрприз. Таких гонщиков мало. Возможность работать с лучшими - это безусловно трудно. Такие гонщики не дадут тебе расслабиться. Это то, что сейчас нужно такой команде, как "Хаас". Эта команда нуждается в двух гонщиках, голодных до побед. Уверен, что вместе с Миком мы сможем улучшить машину и надеюсь, что уже в 2022 году у нас будут хорошие результаты.

Вижу, что на данный момент у нас хорошие отношения друг с другом, с командой. Когда я был маленьким, то представить себе не мог, что в семь лет отец подарит мне мой первый покрашенный шлем. И он был как раз репликой шлема Михаэля Шумахера. Подумать не мог, как это все обернется через 15 лет. Всегда следил за Михаэлем. Он выступал лучше своих соперников, и для меня это всегда был ориентир, где я хочу быть. Сейчас моя карьера начинается, до сих пор вспоминаю те мысли. Хотел бы достичь такого же уровня.

Об общении с другими российскими пилотами "Формулы-1"

Русских гонщиков в "Формуле-1" до меня было всего трое. И с каждым из них меня что-то связывает. Но "Формула-1" хоть в чем-то и командный вид спорта, но в большей степени индивидуальный, поэтому мы особо не общались. Хотя с Квятом я знаком очень давно: у нас был один тренер, когда мы начинали в картинге. С Виталием у меня хорошие, дружеские отношения, потому что я всегда равнялся на него. Ведь он первый российский гонщик в "Формуле-1". Конечно, им хотел стать я, но меня опередили. С Сергеем я не общался. Могу сказать, что у Квята и Петрова были непростые карьеры, и от них я получил полезные советы, как оставаться спокойным и ждать своего часа.

О запрете на гимн и российскую символику

Будучи гонщиком "Формулы-1", ты являешься главным звеном в цепочке людей, которые работают на команду, на машину, на тебя. У меня такое же ощущение касательно спорта. Спорт - это то, чем я занимался всю свою жизнь, ради чего вставал рано утром, чтобы пойти на тренировку. Но в спорт вмешивается и политика. Я как спортсмен могу сказать, что выполняю свою работу на трассе. Меня расстраивает запрет, но у меня нет возможности и времени об этом рассуждать.

Об отношении к акциям против расизма перед гонками

Считаю, что нам гонщикам в 21-м веке дана возможность, даны платформы, за которыми следят люди, которые даже не увлекаются гонками. Поэтому важно не только выступать на трассе и выигрывать, но и делать что-то хорошее для общества. Я только начинаю в "Формуле-1", но есть опытные люди, которые полноценно занимаются этими вопросами. Я всегда буду поддерживать их акции. Считаю, что важно не 30 секунд публичных действий перед гонкой, важно жить этими идеями и своим поведением пытаться изменить людей в лучшую сторону.

Об увлечении ММА

Я очень большой поклонник единоборств, особенно ММА. Мало, кто знает, но помимо гонок я в свое время занимался спортивной гимнастикой и единоборствами. И больше всего получал удовольствие именно от единоборств. Но, не имея большого таланта в этом деле, в какой-то момент решил полностью посвятить себя гонкам. Но я в очень хороших отношениях с российской федерацией ММА, с ее президентом. Несколько недель назад мы даже летали вместе на сборы в Кисловодск. Единоборства требуют, чтобы ты всегда был в хорошей форме. Это именно то, что мне нужно в "Формуле-1". Поэтому в свободное время и без вреда здоровью я тренируюсь с ребятами.

О своей репутации в "Формуле-1"

Я большой противник, когда люди пытаются быть теми, кем они не являются. Считаю, что такая модель поведения - нестабильная. Не думал, кем бы я хотел быть. Я гонщик, я занимаюсь этим всю жизнь, у меня хорошо это получается. Поэтому собираюсь по максимуму выкладываться на трассе. Это уже непростая цель, к которой мне еще идти и идти. Поэтому работы достаточно. Надеюсь, те, кто смотрят за моими выступлениями, сами составят обо мне мнение. Но могу сказать, что мои гонки не бывают скучными. Я всегда борюсь за те подиумы, победы, которые мне достаются. Мне ничего не достается просто так.