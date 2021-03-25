Около 15% контрактов на благоустройство в итоге расторгаются

Около 15% контрактов на госзакупки для федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в итоге расторгаются. Об этом рассказал на форуме-выставке "Госзаказ" эксперт тематической площадки "Жилье и горсреда" Общероссийского народного фронта Николай Алексеенко.

С 2018 года было заключено 20 тысяч контрактов на закупки по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на общую сумму 153 млрд рублей. Из них 3 тысячи контрактов на 36 млрд рублей были в итоге расторгнуты.

Иногда это ведет к потере средств, отметил Алексеенко. Так, на Сахалине подрядчик, который должен был благоустроить парк за 180 млн рублей, не сделал ничего. Контракт с ним расторгли, он попал в реестр недобросовестных поставщиков, но 25 млн рублей остались у подрядчика. Администрации приходится заново расторговывать эти работы уже с учетом потери средств, которую придется компенсировать потерей качества или объемов работ, сказал Алексеенко.

Иногда расторжение контрактов связано с изменением цен на стройматериалы, отметила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова. Если работы по контракту, к примеру, на капитальный ремонт дома, должны быть проведены в следующем году, то при увеличении цен за это время подрядчику становится невыгодно работать на объектах. Он просит расторжения контракта и согласен на включение в реестр недобросовестных поставщиков, чтобы не работать себе в убыток. Поэтому участники рынка очень ждут возможности увеличения цены контракта при подорожании стройматериалов, отметила Мамонова.

О разработке законопроекта, который позволит менять стоимость контрактов при изменении цен на стройматериалы, сообщил сегодня Минстрой.

При заключении контрактов необходимо обращать внимание на целесообразность вкладывания бюджетных денег, добавила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина. Так, ОНФ известны случаи, когда для установки около детских площадок закупались по 15 тысяч рублей скамейки, которые явно должны стоить гораздо дешевле, поскольку состоят буквально из доски и обрезков металлической трубы. А в Кинешме Ивановской области при благоустройстве установили уникальные скамейки, каждая из которых стоит более миллиона рублей.