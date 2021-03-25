Стоимость контрактов при подорожании стройматериалов предлагают менять

Поправки в закон о контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд разработал Минстрой. Изменения касаются контрактов на работы по строительству, реконструкции, капремонту, сносу зданий, по сохранению объектов культурного наследия.

Предлагается установить новое основание для изменения цены контракта, который заключен на срок не менее года. В частности, к таким основаниям добавлены случаи, когда в период исполнения контракта произошло существенное изменение стоимости одной и более позиций ценообразующих строительных ресурсов, которое привело к изменению общей стоимости выполнения работ более чем на 5%.

Законопроект призван поддержать строительную отрасль в меняющихся экономических условиях и нивелировать последствия повышения цен на строительную продукцию. Кроме того, законопроект должен исключить невозможность исполнения уже заключенных контрактов. Эта мера поддержки рассчитана в том числе на обеспечение строительства в рамках нацпроектов.

По оценке министерства, увеличение стоимости металлоизделий и конструкций на 60% приводит к росту стоимости строительства в среднем на 5%. Сейчас у заказчика нет права вносить изменения в договоры в связи с изменением цены на строительную продукцию. Порядок расчета и предоставления обоснований будет утверждать правительство.

Изменить стоимость контракта можно будет и при существенном снижении цен на стройматериалы. Также Минстроем направлены в правительство предложения о мерах по снижению стоимости металлопродукции на внутреннем рынке.