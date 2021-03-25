Стоимость контрактов при подорожании стройматериалов предлагают менять

Предлагается установить новое основание для изменения цены контракта, который заключен на срок не менее года. В частности, к таким основаниям добавлены случаи, когда в период исполнения контракта произошло существенное изменение стоимости одной и более позиций ценообразующих строительных ресурсов, которое привело к изменению общей стоимости выполнения работ более чем на 5%.
Законопроект призван поддержать строительную отрасль в меняющихся экономических условиях и нивелировать последствия повышения цен на строительную продукцию. Кроме того, законопроект должен исключить невозможность исполнения уже заключенных контрактов. Эта мера поддержки рассчитана в том числе на обеспечение строительства в рамках нацпроектов.
По оценке министерства, увеличение стоимости металлоизделий и конструкций на 60% приводит к росту стоимости строительства в среднем на 5%. Сейчас у заказчика нет права вносить изменения в договоры в связи с изменением цены на строительную продукцию. Порядок расчета и предоставления обоснований будет утверждать правительство.
Изменить стоимость контракта можно будет и при существенном снижении цен на стройматериалы. Также Минстроем направлены в правительство предложения о мерах по снижению стоимости металлопродукции на внутреннем рынке.