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25.03.2021 12:39
Рубрика: Экономика

Стоимость контрактов при подорожании стройматериалов предлагают менять

Текст: Марина Трубилина
Поправки в закон о контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд разработал Минстрой. Изменения касаются контрактов на работы по строительству, реконструкции, капремонту, сносу зданий, по сохранению объектов культурного наследия.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Предлагается установить новое основание для изменения цены контракта, который заключен на срок не менее года. В частности, к таким основаниям добавлены случаи, когда в период исполнения контракта произошло существенное изменение стоимости одной и более позиций ценообразующих строительных ресурсов, которое привело к изменению общей стоимости выполнения работ более чем на 5%.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
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Законопроект призван поддержать строительную отрасль в меняющихся экономических условиях и нивелировать последствия повышения цен на строительную продукцию. Кроме того, законопроект должен исключить невозможность исполнения уже заключенных контрактов. Эта мера поддержки рассчитана в том числе на обеспечение строительства в рамках нацпроектов.

По оценке министерства, увеличение стоимости металлоизделий и конструкций на 60% приводит к росту стоимости строительства в среднем на 5%. Сейчас у заказчика нет права вносить изменения в договоры в связи с изменением цены на строительную продукцию. Порядок расчета и предоставления обоснований будет утверждать правительство.

Изменить стоимость контракта можно будет и при существенном снижении цен на стройматериалы. Также Минстроем направлены в правительство предложения о мерах по снижению стоимости металлопродукции на внутреннем рынке.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минстрой Законопроекты и комментарии

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