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25.03.2021 20:22
Рубрика: Экономика

Ключ доверия

Подтвердить личность для получения электронной подписи можно будет удаленно
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Дистанционно подтвердить личность для получения усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) можно будет с 1 января 2022 года. Закон о переносе даты с 1 апреля 2021 года публикует "Российская газета".

С помощью УНЭП юрлица могут организовать электронный документооборот внутри компании и со своими контрагентами, а также участвовать в госзакупках. Физлица могут отправлять документы в налоговые службы через свой личный кабинет налогоплательщика.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Кабмин одобрил упрощение получения части налоговых вычетов

Подпись состоит из ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи. Сейчас создание и выдача сертификатов проверки ключей возможны только при личном присутствии. Новая норма позволит проводить это дистанционно - через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Удостоверяющие центры должны будут организовать взаимодействие с ЕСИА. Там же должны быть зарегистрированы граждане или организации, которые планируют оформить УНЭП. Для создания подписи можно применять прошедшие процедуру оценки соответствия средства защиты информации.

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