Подтвердить личность для получения электронной подписи можно будет удаленно

С помощью УНЭП юрлица могут организовать электронный документооборот внутри компании и со своими контрагентами, а также участвовать в госзакупках. Физлица могут отправлять документы в налоговые службы через свой личный кабинет налогоплательщика.

Подпись состоит из ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи. Сейчас создание и выдача сертификатов проверки ключей возможны только при личном присутствии. Новая норма позволит проводить это дистанционно - через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Удостоверяющие центры должны будут организовать взаимодействие с ЕСИА. Там же должны быть зарегистрированы граждане или организации, которые планируют оформить УНЭП. Для создания подписи можно применять прошедшие процедуру оценки соответствия средства защиты информации.