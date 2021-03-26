Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 50-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля""

Принят Государственной Думой 16 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Статья 1

Внести в часть 12 статьи 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7794; 2020, N 24, ст. 3740; N 26, ст. 3997; Российская газета, 2021, 26 февраля) изменение, заменив слова "апреля 2021 года" словами "января 2022 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин