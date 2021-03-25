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25.03.2021 09:05
Рубрика: ПДД

Поляк пытался сдать на права 192 раза

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Польский телеканал TVP рассказал о водителе, пытавшемся сдать экзамен на права 192 раза - национальный рекорд по количеству неудачных попыток!

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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50-летний житель города Пётркув-Трыбунальский не может выучить правила дорожного движения уже в течение 17 лет - проблемы у него возникают именно с теоретической частью.

Желающих сдать на права в Польше не ограничивают количеством попыток, но за каждую из них нужно платить. Местные журналисты подсчитали, что горе-водитель потратил на экзамены уже 6000 злотых, а это ни много ни мало 117 тысяч рублей.

В среднем поляки сдают теоретическую часть экзамена по вождению со второй или третьей попытки (50-60% успешных попыток), практическая часть дается им чуть хуже (40%). Разумеется, 192 проваленных экзамена это крайний случай, но не уникальный. Второй худший результат по стране - 113 попыток, а в том же Пётркув-Трыбунальском есть водитель, сдававший на права 40 раз.

Но женщина из Южной Кореи оставила далеко позади польских водителей. Еще в 2009 году она установила абсолютный рекорд, не побитый до сих пор - 950 неудачных попыток сдать на права!

#ПДД