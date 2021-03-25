Путин назвал три плюса мультика "Маша и Медведь"

Президент пообещал вернуться к теме поддержки анимационных студий и похвалил мультфильм "Маша и Медведь".

Владимир Путин решил заняться вопросом статуса художника-постановщика мультфильмов - с такой просьбой к нему на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства обратился режиссер, художник, сценарист анимационного кино Леонид Носырев.

"Обязательно на это мы обратим внимание, - заверил Путин. - Так же, как и по поводу поддержки киностудий либо создания и полноформатного финансирования. Мы так или иначе возвращаемся к этому многократно. Вернемся еще раз".

Президент также похвалил известный всему миру мультфильм "Маша и медведь": "Там есть все - и душа, и добро, и чувство такта. Все там есть".