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25.03.2021 15:39
Рубрика: Власть

Путин: Нужно выработать систему поддержки композиторов

Текст: Кира Латухина
России нужна система поддержки композиторов, особенно молодых. Об этом заявил президент в День культуры на встрече с лауреатами премий, которая прошла по видеосвязи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Композитор Эльмир Низамов поделился беспокойством, связанным с его профессией. "Самый исполняемый композитор мира - русский композитор Петр Чайковский, это гордость для нас", - сказал он. Но из современных российских нет даже в первой десятке, посетовал он. "Самая большая проблема - какая музыка станет музыкой нашей эпохи", - считает Низамов. После развала СССР статус композиторов очень упал: кто-то уезжал, кто-то уходил из профессии, кто-то находил какое-то спасение в эстрадной, поп-музыке, констатировал он. По его словам, в реестре профессий "композитора" нет. А когда оформляешься как ИП, нет такого направления - создание музыки.

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"А в Советском Союзе какой был статус?" - спросил Путин. "Был какой-то особый статус для композиторов?" - удивился он. "Конечно! Во-первых, были госзаказы, госзакупки, - ответил юноша. - Каждый композитор знал, что его работа будет как-то оплачена, он будет исполняться, он знал, что у него есть какие-то субсидии". "А сегодня композитору очень трудно даже написанное сочинение куда-то предложить", - вздохнул он. - Оперные театры редко берут современные оперы".

"Возможно, нужны какие-то субсидии на исполнение, на заказы для симфонических оркестров, для театров, для коллективов, которые могли бы заинтересоваться нами", - предложил Низамов. "Композитор в советские годы это была очень престижная профессия. Сегодня такой профессии фактически нет, хотя люди есть, которые творят музыку".

"Предоставление субсидий и обеспечение того, чтобы эти произведения исполнялись - это не статус, это нечто другое", - объяснил Путин. "Надо будет подумать вместе с министром", - заметил он и поинтересовался мнением Ольги Любимовой. "В фонде президентских грантов проходит ряд крупных международных конкурсов как раз молодых современных композиторов. И очень важно, что призеры, лауреаты, лучшие, имеют возможность потом гастролировать... а также возможность записывать свои произведения", - заметила она. "Молодых, талантливых композиторов, конечно, ждут наши кинематографисты, наши продюсеры, потому российское кино нуждается в хорошей музыке", - пояснила министр. Так что возможности для реализации есть - молодых композиторов просто надо информировать об этом.

"Озабоченности его заключаются в том, что у нас нет системной поддержки этого вида творчества", - сказал Путин. "Конкурс - это возможность ярко о себе заявить", - согласился композитор. "Один раз", - кивнул президент. "Но потом, что делать дальше, как жить? Жить творчеством очень тяжело", - волновался молодой человек. "Так было наверное всегда, по-честному говоря", - прокомментировал глава государства. И провалы были, но это не мешает подумать о том, чтобы создать системную поддержку этого вида творческой деятельности, заключил он, попросив министра культуры подготовить соответствующие предложения.

"Это даже не статус, это нужно выработать систему поддержки композиторов, молодых особенно", - подытожил президент.

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