Путин: Проблем в истории России достаточно, но нельзя забывать о подвиге народа

В новейшей истории России есть моменты, которые не должны больше повторяться, но это не повод забывать о подвиге нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны, считает президент Владимир Путин.

Проблему появления недостоверных фильмов о войне, с "оголтелыми НКВДшниками и генералами, которые гонят на смерть своих солдат" поднял на встрече президента с лауреатами премии для молодых деятелей культуры режиссер Игорь Угольников.

"По поводу моды на оголтелых НКВДшников при описании событий прошлых лет - мода такая… Ведь у нас даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени", - заявил в ответ Владимир Путин.

Он предположил, что причина в том, что других лент на конкурсах от России просто не принимают. "Поэтому автор знает заранее, что может проскочить, на это и делается упор", - добавил он.

- Хотя, конечно, проблем в нашей новейшей истории, в советское время, достаточно, и там есть на что обратить внимание, с тем, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось, - заметил президент.

Но это не повод забывать о величии подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул Владимир Путин.