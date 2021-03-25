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25.03.2021 16:26
Рубрика: Власть

Путин: Проблем в истории России достаточно, но нельзя забывать о подвиге народа

Текст: Ксения Воронцова
В новейшей истории России есть моменты, которые не должны больше повторяться, но это не повод забывать о подвиге нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны, считает президент Владимир Путин.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Проблему появления недостоверных фильмов о войне, с "оголтелыми НКВДшниками и генералами, которые гонят на смерть своих солдат" поднял на встрече президента с лауреатами премии для молодых деятелей культуры режиссер Игорь Угольников.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"По поводу моды на оголтелых НКВДшников при описании событий прошлых лет - мода такая… Ведь у нас даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени", - заявил в ответ Владимир Путин.

Он предположил, что причина в том, что других лент на конкурсах от России просто не принимают. "Поэтому автор знает заранее, что может проскочить, на это и делается упор", - добавил он.

- Хотя, конечно, проблем в нашей новейшей истории, в советское время, достаточно, и там есть на что обратить внимание, с тем, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось, - заметил президент.

Фото: Игоря Зарембо/ТАСС
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Но это не повод забывать о величии подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул Владимир Путин.

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