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25.03.2021 18:10

Подтвердилось благополучное состояние озер-охладителей Калининской АЭС

Промышленное воздействие Калининской АЭС на экосистему водоемов-охладителей Песьво и Удомля соответствует природоохранным нормам. К такому выводу пришли специалисты Верхне-Волжского отделения филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ "ВНИРО" ("ВНИИПРХ") по результатам регулярного ихтиологического мониторинга.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Целью комплексного исследования стала оценка состояния, и видового разнообразия рыб. Именно они являются четкими биоиндикаторными организмами при оценке уровня загрязнения водоемов и качества водной среды.

Озера Песьво и Удомля относятся к водоемам высшей рыбохозяйственной категории. Эксперты отметили благополучное состояние и высокое качество воды в них. Например, показатель прозрачности составляет более 1 метра. А высокое содержание растворенного кислорода свидетельствует об оптимальных условиях для развития водной флоры и фауны.

Фото: Калининская АЭС
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По словам начальника отдела охраны окружающей среды атомной станции Андрея Данилкина, с 1982 года запас рыбы в водоемах увеличился в 1,5 раза, и сегодня составляет более 713 тонн. Видовой состав ихтиофауны озер насчитывает 23 вида рыб. Преобладают лещ, плотва, судак, окунь. Кроме того, Калининская АЭС ежегодно проводит мероприятия по зарыблению. В прошлом году в озера Песьво и Удомля было выпущено более 54 тысяч особей молоди черного амура. Пополнение ихтиофауны водоемов этими видами рыб связано, прежде всего, с их способностью очищать водоемы от биопомех. Они помогают поддерживать благоприятный баланс водных организмов, сохранять экологическое благополучие и видовое разнообразие обитателей.

"На территории озер Песьво и Удомля расположено четыре рыбоводческих хозяйства, - рассказал Андрей Данилкин. - Они специализируются на разведении рыбы осетровых пород, форели и производят более 300 тонн рыбной продукции в год".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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