Руководителя Брянскстата заподозрили в превышении полномочий

В Брянске на руководителя регионального управления Росстата завели уголовное дело. Женщину подозревают в выдаче сотрудникам премий за откаты.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ по региону, в отношении руководителя Брянскстата возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, начальница выписывала премии в качестве материального стимулирования сотрудникам с условием перечисления ей части полученных средств.

В схеме были задействованы определенные работники Брянскстата. Суммы премий устанавливались руководителем лично. Подчиненные получали деньги на зарплатные банковские карты. Затем снимали предварительно оговоренную сумму в различных терминалах Брянска и отдавали деньги начальнице.

Расследование уголовного дела продолжается.