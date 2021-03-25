ФСБ задержала управляющего филиалом ВТБ в Ярославле

В Ярославле задержан управляющий региональным отделением банка ВТБ Илья Гофтман.

- В Кировский районный суд Ярославля поступило ходатайство следователя СО УФСБ России по Ярославской области об избрании в отношении Ильи Гофтмана меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

По ее словам, Гофтману предъявлено обвинение по двум статьям - части 1 статьи 286 и части 2 статьи 183 УК РФ. Задержанному инкриминируется превышение должностных полномочий, а также незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Ольга Козлова сообщила, что ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому суд рассмотрит сегодня, 25 марта.