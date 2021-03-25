В ярославской исправительной колонии обнаружили очаг АЧС

На свиноферме в исправительной колонии № 8 Ярославля выявлен очаг африканской чумы свиней.

По информации департамента ветеринарии Ярославской области патологический материал, отобранный у четырех павших животных в хозяйстве, был направлен в областную ветеринарную лабораторию, где выявлен генетический материал вируса АЧС.

- Для подтверждения диагноза материал направлен в Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимир, - сообщили в департаменте ветеринарии.

По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Валерия Холодова, УФСИН совместно со специалистами госветслужбы установят на дороге между эпизоотическим очагом и угрожаемой зоной временный дезбарьер и шлагбаум, а также указатели, предупреждающие о наличии эпизоотического очага. Все свиньи на ферме (294 головы) и продукция свиноводства подлежат уничтожению.

- Рассматривается вопрос об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории Ярославля и Ярославского муниципального района, - добавил Валерий Холодов.

Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных определяет вероятные источники и предположительное временя заноса возбудителя на ферму ИК № 8.