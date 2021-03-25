Вильфанд сообщил о температурной "уравниловке" в ряде регионов России

Температура воздуха в центре европейской части России с 25 по 29 марта будет одинаковой: 6-8 градусов тепла. Речь идет о светлом времени суток. До конца этой недели дождя и снега синоптики не прогнозируют.

А вот на юге России из-за циклона ненастно. В Краснодарском крае осадки в виде дождя и снега. "Температуры там такие же, как в центре Европейской России. Север не отличается от юга. Полная уравниловка", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Карелии и Мурманской области температура воздуха днем от 4 до 8 градусов тепла, что выше климатической нормы на 6 градусов. "Для Северо-Западного округа это очень высокие температуры", - цитирует синоптика РИА Новости.