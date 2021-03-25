Белорусские строители возведут уникальное здание театра в Приморье

При этом губернатор пояснил журналистам, что речь идет не только о здании театра. Он, по его словам, станет частью масштабного культурно-выставочного центра и украшением всего Азиатско-Тихоокеанского региона, и может быть сравним с театром в австралийском Сиднее.

"Это довольно большое, объемное здание с самой современной архитектурой, где будут представлены экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока. Кроме того, там будет и театральная Мариинская сцена с возможностями просмотра оперы и балета", - рассказал глава региона и уточнил, что "это проект двух президентов, действительно история на века, который появится во Владивостоке, форпосте России на Дальнем Востоке".

Старт реализации проекта намечен на апрель текущего года. Более того, Кожемяко пообещал, что уже в августе Приморская сцена Мариинского театра представит в Беларуси постановку "Тысяча и одна ночь" - красочный спектакль с множеством декораций и большим количеством занятых в нем артистов.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что Лукашенко точно запланировал на сентябрь визит во Владивосток, Кожемяко посоветовал обратиться к протокольной службе. "Мы пригласили в сентябре. На сентябрь будем готовиться", - резюмировал он.