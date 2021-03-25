В Якутии проведут повторный конкурс на ликвидацию опасного объекта

Министерству экологии и природопользования Якутии с первого захода не удалось найти подрядчика на ликвидацию хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики. Объявленный в феврале конкурс признан несостоявшимся, поскольку никого не заинтересовал. Он был продлен до середины марта, но с тем же успехом.

О планах уничтожения этих отходов "РГ" подробно рассказывала в выпуске "Экономика Дальнего Востока" за 25 февраля 2021 года. В соответствии с нацпроектом "Экология" на ликвидацию объекта, признанного в регионе самым опасным для окружающей среды, отводится менее двух лет. Время поджимает. До декабря 2022 года необходимо захоронить более двух тысяч тонн тяжелых металлов, которые использовались при извлечении золота в советские годы, а также демонтировать останки фабрики.

Проект оценен в 867,6 миллиона рублей, в основном на его реализацию пойдут федеральные средства. Выделение первой субсидии объемом 368 миллионов предусмотрено уже в нынешнем году, и ее надо успевать отработать.

- Однако предприниматели на эти виды работ не идут, мотивируя отказ удаленностью хвосто­хранилища и сжатыми сроками, - рассказал глава минэкологии республики Сахамин Афанасьев.

В этом проекте тесно переплелись факторы пространства, времени и денег. Речь идет о труднодоступном объекте, расположенном в арктическом Усть-Янском районе, недалеко от побережья Северного Ледовитого океана. Доставить туда необходимую технику можно двумя способами: по зимникам (а они уже через месяц поплывут) либо по воде с началом арк­тической навигации, но в этих краях она открывается лишь во второй половине лета.

Наверное, наилучшим выходом из положения стал бы вариант, при котором подрядчик найдется непосредственно в Усть-Янском районе. Предприятия подходящего профиля там есть. К примеру, ООО "Ресурс-ЧМ", получившее недавно статус резидента Арктической зоны, как раз планирует очистить район от 1,7 миллиона тонн металлолома - остатков советской горнодобывающей промышленности. Но эта компания была зарегистрирована менее года назад и проходит стадию становления. Вряд ли ей сейчас по силам такой сложный проект, как ликвидация хвостохранилища в сжатые сроки.

- В планах - постепенное наращивание объемов вывозимого металла. Со временем намечен выход на годовой показатель в 200 тысяч тонн, - отметил генеральный директор компании Константин Ткаченко.

Всего в нескольких километрах от заброшенной Куларской ЗИФ разрабатывает месторождение золота мощное предприятие, входящее в холдинг "Арктик Капитал". Фактора расстояния для него не существует - потенциальный фронт работ рядом. Но в этом случае предпринимателей не устроили факторы времени и денег.

- Естественно, мы об этом конкурсе знаем, однако в таком виде он нас не заинтересовал. Это же госконтракт, не уложишься вовремя - пойдут штрафы. А сроки и стоимость работ, по моему мнению, не соответствуют реальным, - пояснил "РГ" главный инженер компании Андрей Карху.

Исполнение проекта ликвидации хвостохранилища находится на контроле Генпрокуратуры. Однако исполнителя пока нет. В ближайшие дни региональному проектному офису предстоит решить, как действовать дальше. По словам главы минэкологии республики, конкурс будет проведен повторно, скорее всего, в виде запроса котировок. Позицию бизнеса, не отреагировавшего на предложение с первой попытки, учтут.

- Возможно, будет существенный пересмотр условий конкурса, - подчеркнул Сахамин Афанасьев.