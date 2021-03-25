В Нижнем Новгороде впервые проведут "Ночь театров"

В субботу, 27 марта, в Нижнем Новгороде впервые проведут акцию "Ночь театров". Мероприятия пройдут не только на привычных зрителям сценах, но и в музеях и даже на железнодорожном вокзале.

В Театре юного зрителя, к примеру, запланирована вечерняя экскурсия по закулисью. В кукольном - экскурсия по местному музею, мастер-класс от бутафора и представление. В Нижегородском театре драмы - фотосериал о правилах этикета и мастер-класс по театральному гриму.

На Московском вокзале состоится выступление камерного хора "Нижний Новгород". В Техническом музее - мастер-класс по ручной печати на фотобумаге от театрального фотографа.

- Мы хотим показать нижегородцам мир театра в новом формате. Например, постановка в обновленном художественном музее, концерт на железнодорожном вокзале и экскурсии на заданную тематику. Для поклонников театра это будет праздником, а для новых зрителей - открытием. Ведь живая игра актеров, которую видишь здесь и сейчас, ни с чем не сравнится, - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

В пресс-службе регионального правительства предупредили, что на все мероприятия обязательна предварительная регистрация. К слову, в Москве акция "Ночь театров" стала уже традицией: в этом году она пройдет девятый раз.