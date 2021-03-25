В Пензенской области задержали за взятку главу района

В четверг уголовное дело возбудили против главы администрации Пензенского района Сергея Козина. 50-летний чиновник задержан с поличным при передачи ему 200 тысяч рублей.

Операцию проводили совместно региональный Следственный комитет и УФСБ России по Пензенской области.

По версии следствия, 24 марта Сергей Козин получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью через посредника - главу администрации Алферьевского сельсовета взятку за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка.

После передачи денег оба чиновника были задержаны. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, 21 марта за взятку в размере 31 миллион рублей был задержан экс-губернатор Иван Белозерцев. Он и еще пять фигурантов громкого дела взяты под стражу. Расследование продолжается.