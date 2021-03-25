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25.03.2021 11:55
Рубрика: Происшествия

Аман Тулеев: Пожар в "Зимней вишне" мог быть вызван поджогом

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Причиной пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где ровно три года назад погибли 60 человек, вполне мог быть поджог. Так считает бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

Экс-руководитель региона признался на своей странице в Instagram, что его до сих пор терзают сомнения по поводу причин трагедии. В частности, он задает такие вопросы: "Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой - 700 градусов?". По мнению автора поста, все было похоже на поджог, хоть доказательства этого у него отсутствуют.

Фото: Рашит Салихов
После трагедии в "Зимней Вишне" МЧС вдвое увеличило число проверок ТЦ

"Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении…", - написал Аман Тулеев.

Бывший глава региона напомнил, что в "Зимней вишне" погибла его 11-летняя племянница, которая находилась в кинозале вместе с одноклассниками. По словам Тулеева, ему до сих пор больно вспоминать об этом, подступают слезы. "Все переплелось - и наша общая, и личная боль", - написал экс-губернатор.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на самом верхнем, четвертом этаже здания. Именно там располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни шестидесяти человек, большинство из них - дети.

После трагедии были возбуждены три уголовных дела. Их фигурантами стали пятнадцать человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием сгоревшего ТРЦ, охранник, экс-руководители областного управления МЧС, а также люди, ответственные за ввод комплекса в эксплуатацию, обслуживание пожарной сигнализации и тушение вспыхнувшего пожара.

Судебные процессы продолжаются. Очередные слушания в рамках одного из них (в частности, по этому делу проходят первые руководители ТРЦ) накануне было отложено из-за болезни одного из подсудимых. Заседание перенесено на 30 марта.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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