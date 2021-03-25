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25.03.2021 11:25
Рубрика: Происшествия

В Архангельске осудили водителя пожарной машины, сбившего ребенка

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Октябрьский районный суд Архангельска признал 45-летнего водителя противопожарной службы виновным в гибели девятилетнего мальчика в результате ДТП.

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ
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Как сообщила прокуратура области, подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд на такой же срок лишил его водительских прав.

Трагедия произошла 13 октября 2020 года на перекрестке улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова. Установлено, что водитель пожарной машины при повороте не уступил ребенку дорогу и сбил его на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик ехал по нему на самокате на зеленый свет. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

После ДТП городские власти изменили схему движения на этом перекрестке: теперь при движении пешеходов в любом направлении все автомобили стоят.

Водитель признал вину. По его словам, он не заметил мальчика. При этом пожарная машина ехала не на экстренный вызов, мужчина не использовал проблесковый маячок и сирену.

По решению суда он также должен выплатить потерпевшим пять миллионов рублей компенсации морального вреда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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