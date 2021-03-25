В Архангельске осудили водителя пожарной машины, сбившего ребенка

Октябрьский районный суд Архангельска признал 45-летнего водителя противопожарной службы виновным в гибели девятилетнего мальчика в результате ДТП.

Как сообщила прокуратура области, подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд на такой же срок лишил его водительских прав.

Трагедия произошла 13 октября 2020 года на перекрестке улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова. Установлено, что водитель пожарной машины при повороте не уступил ребенку дорогу и сбил его на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик ехал по нему на самокате на зеленый свет. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

После ДТП городские власти изменили схему движения на этом перекрестке: теперь при движении пешеходов в любом направлении все автомобили стоят.

Водитель признал вину. По его словам, он не заметил мальчика. При этом пожарная машина ехала не на экстренный вызов, мужчина не использовал проблесковый маячок и сирену.

По решению суда он также должен выплатить потерпевшим пять миллионов рублей компенсации морального вреда.