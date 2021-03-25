В МЧС подтвердили гибель человека при крушении вертолета под Калининградом

МЧС подтвердило, что один из трех членов экипажа вертолета, рухнувшего в воду в Калининградской области, погиб.

"На борту находилось 3 человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован, к сожалению, один погиб", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что уже организовали оперативный штаб и создали комиссию по расследованию авиапроисшествия. Ей предстоит принять решение, когда и каким образом поднять и эвакуировать вертолет.

"На месте работают более 50 человек и более 10 единиц спасательной техники", - рассказали в МЧС.

Ранее ведомство проинформировало, что вертолет упал в акваторию Куршского залива в пяти километрах от города Полесск Калининградской области. Сообщалось, что Ка-32 МЧС России выполнял плановый тренировочный полет.

Добавим, что, по сведениям Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту вертолета было четыре человека. Одного удалось спасти, один погиб и двоих пока ищут.