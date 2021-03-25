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25.03.2021 10:34
Рубрика: Происшествия

В Ялте глава АТП получил 12 млн рублей за перевозку "мертвых душ"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Следственный отдел УФСБ России по РК и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении руководителя автотранспортного предприятия Ялты, который за счет махинаций получал компенсации из бюджета на перевозку льготных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК.

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По версии следствия, директор транспортного предприятия подавал в департамент соцполитики ялтинской мэрии заведомо ложные сведения о количестве перевозимых граждан льготных категорий. Список "мертвых душ" позволил получить из бюджета в качестве субсидий на возмещение расходов 12 миллионов рублей. В отношении руководителя фирмы-перевозчика завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Интересно, что это уже второе подобное уголовное дело в Ялте. В сентябре 2020 года директор другого АТП курорта уже была осуждена за перевозку несуществующих пассажиров, за которых бюджет заплатил 11 миллионов рублей. Обвиняемая не только полностью признала вину в инкриминируемом преступлении, но и обязалась возместить нанесенный ущерб государству. Благодаря этому приговор Ялтинского горсуда оказался довольно мягким - пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 500 тысяч рублей.

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