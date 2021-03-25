Экс-заместителя мэра Майкопа осудили на 12 лет за взятки

В Адыгее суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации МО "Город Майкоп" Михаила Галушко. Он признан виновным сразу по нескольким преступным эпизодам - в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Майкопского городского суда.

По информации СУ СК по Республике Адыгея, в 2018 году госслужащий неоднократно получал от руководителей местных предприятий взятки в общем размере более 400 тысяч рублей. Причем в случае отказа передачи денег, он угрожал фирмам оттягиванием приема и оплаты услуг по заключенным с ними муниципальным контрактам.

Суд назначил бывшему вице-мэру 12 лет колонии строго режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет.

Как ранее писала "РГ", 24 марта был задержан 56-летний мэр столицы Адыгеи Андрей Гетманов. В отношении действующего главы Майкопа следователи возбудили уголовное дело, он подозревается в вымогательстве. По версии следствия, он требовал от местного фермера обменяться неравноценными земельными участками, угрожая убийством.