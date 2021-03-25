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25.03.2021 15:33
Рубрика: Экономика

Стоимость транспортного обхода Ялты определят к концу 2021 года

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Республики Крым определятся со стоимостью новой автомобильной дороги в объезд Ялты к концу 2021 года, а экспертиза этого важнейшего инфраструктурного проекта может завершиться к марту 2022. Об этом на совещании в Совмине РК заявил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Предполагается, что этот проект реализует, как и новую дорогу Донское-Перевальное, ведущую с востока полуострова на Южный берег Крыма, генподрядчик трассы "Таврида" компания "ВАД". Транспортный обход Ялты пройдет по горе Дарсан, и на разных его участках понадобится строительство эстакад или же прокладка тоннелей.

- До конца года будет полностью готов блок изысканий, и сформирована предельная стоимость объекта, - отметил Кабанов. - Это будет крайне непростая дорога - горная, четырехполосная. Таких объектов в Южном федеральном округе не было, наверное, никогда.

Строительство обхода Ялты планируется начать в 2023 году. Но глава РК Сергей Аксенов поручил заранее определить частные земельные участки в зоне строительства новой трассы, в отношении которых придется применить процедуру принудительного выкупа.

- Стоит задача до 1 июня утвердить маршрут прохождения дороги, чтобы понять стоимость, - уточнил вице-премьер Кабанов. - Сейчас рассматриваются два варианта: первый вариант, к сожалению, предусматривает прокладку в заповеднике, но это маловероятно. А второй требует строительства глобальных инженерных сооружений в виде мостов и путепроводов.

Ранее на совещании о социально-экономическом развитии РК и Севастополя, которое провел президент РФ Владимир Путин, вице-премеьр правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что уже отработан вопрос строительства трех съездов с трассы "Таврида" - четырехполосных дорог в сторону южного побережья до Алушты, Судака и Феодосии. "Также мы отработали возможность строительства и реконструкции горной дороги от Ялты до Бахчисарая. Все деньги выделены, проектные работы идут, к работам практически везде приступили", - заверил Хуснуллин.

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