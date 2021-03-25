Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве мэра Майкопа

Майкопский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу главы города Андрея Гетманова, подозреваемого в вымогательстве.

Мэр арестован на два месяца - до 23 мая включительно.

По версии следствия, глава города, угрожая физической расправой, заставил местного фермера обменять принадлежащий ему земельный участок на гораздо меньший по площади и стоимости.

Против мэра было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.