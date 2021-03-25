На Среднем Урале отменили обязательную самоизоляцию для пенсионеров

Режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 30 марта становится рекомендованным. Но работодателям, при наличии таких сотрудников, советуют перевести их на дистанционный режим труда.

Указ об изменениях особого режима подписал исполняющий обязанности губернатора области Александр Высокинский, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом. Помимо отмены обязательной самоизоляции, документ предусматривает увеличение количества посетителей массовых спортивных и культурных мероприятий на спортивных объектах с 50 до 75 процентов.

За последние сутки в регионе диагноз COVID-19 поставили еще 137 людям. Так, общее количество случаев с начала пандемии составило 81 694. Выписаны 149 человек, всего с болезнью справились 74 956 свердловчан. За сутки 10 человек погибли. В общей сложности жертвами болезни стали 2673 человека.