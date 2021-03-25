Шигирский идол оказался вдвое старше Стоунхенджа и пирамид

Недавнее исследование показало, что Шигирский идол, найденный на Урале в 1890-х годах, старше, чем считалось до этого. Так, древнейшей в мире статуе больше 12 тысяч лет. Например, комплексу Стоунхендж в Великобритании всего пять тысяч лет. Пирамидам - больше 4,5 тысячи лет. Это первое известное произведение ритуального искусства.

Открытие сделали ученые Геттингенского университета (Германия) и Института археологии РАН, сообщает The New York Times.

Впервые радиоуглеродный анализ идола сделали в 1990-х. С тех пор благодаря усовершенствованию технологий возраст перепроверяли несколько раз и повышали в соответствии с исследованиями. В этот раз ученые определили возраст дерева, которое использовалось для создания статуи. Удалось подсчитать, что у лиственницы 159 годичных колец, это примерно 12 250 лет.

Команда исследователей считает, что идол был сооружен в конце последнего ледникового периода - начале голоцена. Это была эпоха сильных климатических изменений, в то время леса начали распространяться по позднеледниковой и послеледниковой Евразии.

"Пейзаж изменился, и искусство - абстрактные люди и животные, нарисованные в пещерах и вырезанные в скалах - были способом справиться со сложной окружающей средой, в которой жили люди", - говорит археолог Томас Тербергер.

Также ученые предполагают, что такой возраст статуи говорит о том, что у охотников-собирателей была сложная культура.

Напомним, Шигирский идол был найден 24 января 1890 года золотодобытчиками, на глубине четырех метров в торфянике неподалеку от современного Кировграда. Он изготовлен из ствола лиственницы и некогда представлял собой фигуру высотой 5,3 метров с объемной головой и туловом в форме доски, со временем распавшуюся на фрагменты.

Кстати, в 2017 году ученый Томас Тербергер говорил, что возраст идола уже вряд ли будет уточняться, тогда считалось, что находке чуть больше 11 тысяч лет. Кстати, тогда же предположили о способе создания древности - с помощью зуба бобра.

- Срубили крупную лиственницу, раскололи, выровняли плоскости кремневыми теслами. Потом отшлифовали как следует не менее чем тремя разными стамесками. Последней обрабатывали голову - инструментом из челюстей бобра. Когда затачивается зуб бобра, получается прекрасный инструмент. Затем Идола поставили на постамент. Он постоял, потом упал в озеро, поплавал немного, а затем был погребен в торфе, - пояснили ученые.