В Челябинске из-за неисправности самолета задержан рейс в Домодедово

В Челябинском аэропорту выясняют причины неисправности самолета, который должен был вылететь утренним рейсом в Москву. Перед вылетом была обнаружена течь топлива. Рейс задержан до устранения неполадок, сообщили в четверг в Уральской транспортной прокуратуре.

- Сегодня в 07.05 утра после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна сообщением Челябинск - Москва (Домодедово) в аэропорту Челябинска была обнаружена течь топлива, - передает надзорное ведомство. - На борту находилось 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних. Пострадавших нет.

На время устранения неисправности всех пассажиров перевели в зону регистрации аэропорта. Им оказываются все услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами.

По факту нештатной ситуации организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.

Кстати

Накануне в челябинском аэропорту уже был задержан московский рейс в Шереметьево из-за отказа управления передней стойки шасси при выруливании самолета на стоянку.