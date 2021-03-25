Режиссер "Рэмпейджа" экранизирует игру Sniper Elite

Брэд Пейтон, режиссёр боевиков с Дуэйном Джонсоном "Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейдж", снимет картину, вдохновлённую играми линейки Sniper Elite.

Как сообщает Variety, протагонистом ленты, которая так и будет называться - "Снайперская элита", - будет снайпер Карл Фэйрберн. Он должен будет во время Второй мировой войны спасти Уинстона Черчилля, устранив подосланного в Лондон нацистского киллера.

Sniper Elite - серия симуляторов снайпера, стартовавшая в 2005 году одноимённой игрой. Сейчас в серию входит почти десяток разных игр, несколько из которых даже посвящены стрельбе по зомби. Последняя к этому моменту игра серии - Zombie Army 4: Dead War - вышла в 2020 году.