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Режиссер "Рэмпейджа" экранизирует игру Sniper Elite

Новости
    25.03.2021, 15:54
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ GameSpot Фото: youtube.com/ GameSpot
Фото: youtube.com/ GameSpot

Брэд Пейтон, режиссёр боевиков с Дуэйном Джонсоном "Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейдж", снимет картину, вдохновлённую играми линейки Sniper Elite.

Фото: twitter.com/WalkingDead_AMC
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Как сообщает Variety, протагонистом ленты, которая так и будет называться - "Снайперская элита", - будет снайпер Карл Фэйрберн. Он должен будет во время Второй мировой войны спасти Уинстона Черчилля, устранив подосланного в Лондон нацистского киллера.

Sniper Elite - серия симуляторов снайпера, стартовавшая в 2005 году одноимённой игрой. Сейчас в серию входит почти десяток разных игр, несколько из которых даже посвящены стрельбе по зомби. Последняя к этому моменту игра серии - Zombie Army 4: Dead War - вышла в 2020 году.

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