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Рубрика: Общество

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роскомнадзор предложил при регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров запрашивать у них паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, подготовленном в рамках поправок к закону "О персональных данных".

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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В марте данные поправки частично вступили в силу: операторам персональных данных запретили публиковать в интернете информацию пользователей без их на то согласия, пишет "Коммерсант". С первого июля они будут обязаны получать такое согласие либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему Роскомнадзора. При этом пользователь сам сможет решать, через какую платформу давать его.

Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор готовит интернет-платформу, на которой каждый гражданин сможет отследить, кому и когда он дал согласие на сбор и обработку своих персональных данных. Проект правил работы платформы ведомство разместило для общественного обсуждения. Платформа Роскомнадзора позволит хранить все эти сведения в личном кабинете. Здесь же можно будет оформлять, отзывать или продлевать согласия.

Как отметили в ведомстве, для интернет-ресурсов участие в платформе будет добровольным - пока закон к этому не обязывает. Но если оператор данных будет на ней зарегистрирован, значит, он прошел проверку на исполнение закона "О персональных данных".

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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