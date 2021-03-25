Роскомнадзор отказался от идеи требовать паспорта при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор счел избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах.

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект поправок к закону "О персональных данных", в котором предлагал при регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров запрашивать у них паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты.

Представитель ведомства пояснил журналистам, что эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных.

Новая версия приказа предусматривает возможность регистрации и обработки только тех персональных данных, что содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сбор и обработка дополнительных данных не допускается.

"Подчеркиваем, использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан, и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах", - говорится в сообщении ведомства.