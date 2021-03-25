Семейство Range Rover. Обновки к юбилею

В минувшем году исполнилось 50 лет с момента запуска в серию первого Range Rover - мощного и комфортабельного вездехода, который на сегодня представлен уже в четвертой генерации и является отцом целого семейства, включающего также модели Range Rover Evoque, Range Rover Sport и Range Rover Velar. Все эти модели получили в юбилейный год солидную порцию обновлений.

Range Rover

С момента дебюта Range Rover первого поколения в 1970 году флагман модельного ряда остается ориентиром не только для младших моделей, но и для производителей других крупных SUV. Уже сам по себе форм-фактор заряжен идеями доминирования, надежности и функциональности. Во флагмане 2021 модельного года разработчики сохранили характерные для Range Rover рельефную нижнюю линию и узнаваемый силуэт, а также добавили ряд инновационных элементов, таких как пиксельные лазерно-светодиодные фары. В то же время фирменные вентиляционные отверстия на передних крыльях и "парящая" крыша перекликаются с обликом Range Rover первой генерации. Принципиально также, что флагманская модель представлена в двух вариантах колесной базы, конкурируя сразу с крупными и очень крупными SUV.

Первый RR и RR Fifty. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover Россия

Естественно, Range Rover отметил полувековой юбилей выпуском специальных серий - Range Rover Fifty, двух версий Westminster, а также исполнения SVAutobiography Dynamic Black. Дух эксклюзивности во всех случаях преумножен. Скажем, тираж спецсерии Range Rover Fifty ограничен 1 970 экземплярами - отсылка к году начала производства модели. В качестве опции предлагается один из трех цветов линейки Heritage от подразделения Land Rover Special Vehicle Operations. Не менее важно, что на спецсериях Range Rover дебютировало новейшее поколение рядных дизельных "шестерок" Ingenium, использующих технологию "мягкого гибрида" MHEV. Между тем, в моторную гамму флагмана марки на российском рынке входят турбодизельные V6 и V8 объемом 3 л (249 л.с.) и 4,4 л (339 л.с.) соответственно, бензиновые агрегаты объемом 5 л (525 л.с. и 565 л.с.), а также гибридная установка P400e, выдающая 404 л.с., позволяющая подзаряжаться от внешнего источника (Plug-in hybrid) и проезжать до 40 км с использованием исключительно электрической энергии.

Роскошный салон флагмана предлагает современные опции комфорта, среди которых, скажем, сиденья Executive Class с массажной технологией Hot Stone и два 10-дюймовых сенсорных экрана системы Touch Pro Duo. Задние сиденья отличаются увеличенным углом наклона спинки (на 40°) и более мягкими подушками. Выдающиеся возможности на бездорожье гарантируют постоянный полный привод, дорожный просвет 297 мм, пневматическая подвеска и такие фирменные технологии, как, скажем, система Adaptive Dynamics, обеспечивающая непрерывную переменную амортизацию, и модернизированная технология Terrain Response с режимами Grass Gravel Snow, Mud/Ruts, Sand и Rock Crawl, а также система Low Traction Launch, помогающая использовать всю доступную тягу для преодоления скользкой поверхности.

Range Rover Sport

Получил свою порцию обновлений также и Range Rover Sport - автомобиль, намекающим как своим названием, так и динамичной внешностью на высокий ездовой потенциал. Шикарный и удобный салон машин 2021 модельного года - это результат детальной модернизации. Ощущение роскоши создает и уже упомянутая технология Touch Pro Duo на основе двух 10-дюймовых сенсорных экранов. Высококачественные материалы прекрасно сочетаются с такими деталями интерьера, как опциональные панели отделки Carbon Fibre. Как и в старшей модели Range Rover, дизайн дополняет регулируемая атмосферная подсветка.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover Россия

Почти все оборудование этого полноприводного спорткара аналогично старшему Range Rover. В наличии имеется, к примеру, продвинутая система полного привода Terraine Response 2, ионная очистка воздуха в салоне, и высокоэффективная светодиодная матричная оптика. Или, скажем, шторкой люка здесь можно управлять при помощи жестов. Сенсорами на руле в свою очередь можно отдаются команды многочисленным система автомобиля, от телефонной и медиасвязи до адаптивного круиза. Также для Range Rover Sport, как и для других обновленных SUV семейства предлагается технология Activity Key - небезызвестный "умный" браслет, заменяющий ключ-транспондер.

Как и флагман, Range Rover Sport обзавелся внешним пакетом Dynamic Black с темным декором, а также версией Silver Edition, которую выдают серебристые вставки на кузове и 21-дюймовые колеса черного цвета. "Заряженный" Range Rover SVR тоже не остался в стороне - отныне его можно заказать в спецверсии Carbon Edition с элементами декора из углепластика и особыми черными колесами диаметром 22 дюйма.

Платформы Apple CarPlay и Android Auto предлагаются для всех лимитированных версий штатно, через точку доступа 4G Wi-Fi можно подсоединить до восьми мобильных устройств. А система ионизации воздуха в салоне Range Rover Sport теперь оснащается эффективным фильтром взвешенных частиц класса PM2.5.

Новые шестицилиндровые рядные двигатели, пришедшие на замену прежним дизельным V6 и V8, являются собственной разработкой Land Rover и предлагаются в версиях D250, D300 и D350, имея мощность 249 л.с., 300 л.с. и 350 л.с. соответственно. Также предлагаются мощные бензиновые двигатели (исполнение P360 с 3-литровым 360-сильным агрегатом и P400 с 3-лировым 400-сильным двигателем) и высокоэффективные гибридные силовые установки с возможностью внешней подзарядки (PHEV). Бензиновый 5-литровый турбодвигатель V8 отличается впечатляющей мощностью 525 л.с. и преимуществами передовых агрегатов Ingenium. Что же касается форсированного до 575 л.с. варианта этой установки, она предлагается в том числе для SUV в специальной версии SVR Carbon, которая отличается большим количеством углепластиковых элементов отделки и адресована клиентам, выбирающим самые динамичные и эксклюзивные автомобили.

Range Rover Velar

Любителям всего нового и яркого адресована специальная версия Range Rover Velar Edition, которая отличается рядом акцентов, привнесенных в экстерьер и интерьер. Созданные на базе комплектации R-Dynamic SE автомобили серии Edition имеют контрастную черную крышу и такие же черные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, подчеркивающие изысканный облик. Range Rover Velar может похвастаться также еще более изысканным и продуманным интерьером с новой информационно-развлекательной системой Pivi, системой активного дорожного шумоподавления и новой системой фильтрации воздуха в салоне Cabin Air Filtration.

Новый 3-литровый 400-сильный шестицилиндровый бензиновый двигатель P400 с технологией MHEV обеспечивает впечатляющую динамику - время разгона до 100 км/ч составляет лишь 5,5 с. Range Rover Velar с дизельным двигателем D300 мощностью 300 л.с. разгоняется с места до 100 км/ч за 6,5 с. и имеет привлекательный для такого крупного автомобиля расход топлива 7,4 л/100 км. Модификации с новыми рядными шестицилиндровыми моторами оснащаются пневматической подвеской уже в стандартной комплектации. Еще один вариант силовой установки - новый 2-литровый четырехцилиндровый дизель Ingenium D200 мощностью 199 л.с. По сравнению со своим предшественником, мотор обеспечивает большую мощность, более низкий уровень выбросов CO2 и лучшую экономию топлива. Наконец, еще один силовой агрегат, с которым Velar поставляется на российский рынок - это четырехцилиндровый -литровый бензиновый двигатель P250 мощностью 249 л.с.

Range Rover Velar Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover Россия

Элегантный лаконичный дизайн интерьера Velar гармонично сочетается с цифровыми экранами, которые теперь являются частью передовой информационно-развлекательной системы Land Rover - Pivi. Ее более продвинутая версия Pivi Pro2, доступная от комплектации S и выше, отражает высочайший уровень цифровизации модели.

В салоне стало тише и спокойнее благодаря системе активного подавления дорожных шумов Active Road Noise Cancellation. В свою очередь новая система фильтрации воздуха в салоне снижает уровень вредных частиц, пыльцы и даже запахов. Упомянем также такие "фишки", как фирменный браслет для фанатов активного отдыха и функцию Hitch Assist, облегчающую стыковку кроссовера с прицепом. На бездорожье же просвет можно увеличить до внушительных 251 мм, при этом электроника увеличит клиренс еще на 20 мм (до 271 мм), если определит, что SUV закапывается в колее или начал форсировать глубокий брод.

Range Rover Evoque

Младший кроссовер семейства, Range Rover Evoque в ходе модернизации 2021 года обогатился новыми спецверсиями серий Autobiography и Lafayette. В основе шикарного исполнения Autobiography лежит комплектация HSE со спецификацией R-Dynamic. Благодаря ей породистый силуэт автомобиля дополнен такими изысканными элементами, как бамперы, боковины кузова и нижние панели с отделкой Black Pack и полированными медными накладками. Кроме того, 21-дюймовые легкосплавные диски Gloss Light Silver с контрастной отделкой Diamond Turned дополняет породистый профиль R-Dynamic. Финальный штрих - эмблема Autobiography и мощные интеллектуальные светодиодные фары Matrix LED.

Среди отличий интерьера - стеганая кожаная обивка Windsor и отделка Grey Ash, панорамная крыша Fixed Panoramic Roof. Комфорт и удобство повышены за счет нового рулевого колеса с электроприводом и подогревом, передних сидений с электрорегулировкой в 14 направлениях, подогревом, охлаждением и функцией памяти для водителя, а также подогрева задних сидений. Кроме того, для Evoque 2021 модельного года доступна мультимедийная система нового поколения в двух исполнениях - базовой Pivi и опциональной Pivi Pro. Плюс - появились новое приложение: музыкальный сервис Spotify.

Range Rover Evoque Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover Россия

В свою очередь, серия Lafayette отличается контрастирующей с кузовом крышей цвета Nolita Grey и предлагается с тремя изысканными вариантами окраса кузова: Yulong White, Seoul Pearl Silver и Carpathian Grey. Специальная серия Lafayette, в основе которой лежит комплектация S, доступна с 20-дюймовыми дисками Gloss Dark Grey с пятью сдвоенными спицами и контрастной отделкой Diamond Turned, панорамной крышей, премиальным набором напольных ковриков, подсветкой дверных порогов и светодиодными фарами премиум-класса с индикаторами указателей поворота. На машинах спецсерии представлены также новейшие технологии Land Rover, в том числе зеркало заднего вида ClearSight Rear View, которое может работать в режиме дисплея.

Для модернизированных Range Rover Evoque подготовили два усовершенствованных 2-литровых турбодизеля мощностью 163 л.с. и 199 л.с. В бензиновой линейке начальной модификацией является переднеприводная P160 c трехцилиндровым 1,5-литровым турбомотором (160 л.с.). Выше в иерархии расположились исполнения P200 (200 л.с.) и P249 (249 л.с.). Последний вариант предлагается в частности и для новой спецверсии Range Rover Evoque Autobiography с полным приводом и 9-диапазонной автоматической коробкой передач.