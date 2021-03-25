"Серые" импортеры завезли Niva Travel в Чехию. Спрос на Lada растет

Не секрет, что Lada Niva - культовый автомобиль не только в России, но и является объектом поклонения некоторых в европейских странах. Особенно внедорожник почитают в Германии. Теперь в стане стран пополнение - в Чехии тоже наблюдается повышенный интерес к Lada.

Онлайн-журнал Auto.cz пишет, что в Чехию начали импортировать Lada Niva Travel. Отметим, что этим занимается частная компания, не имеющая никакого отношения к АвтоВАЗу.

Один из таких "ритейлеров" - фирма Cano Car, которая рассказала, сколько стоит новинка с учётом транспортировки, оплаты таможенных, модернизации силового агрегата для соответствия нормам "Евро-6" и получения необходимых для эксплуатации разрешений сертифицированных лабораторий.

Самая доступная версия Niva Travel с подушкой безопасности водителя, ABS, передними электростеклоподъёмниками, зеркалами с электроприводом и обогревом, центральным замком, 15-дюймовыми стальными дисками, аудиоподготовкой оценена в 420 063 кроны с учётом НДС (1 439 000 рублей). За внедорожник в комплектации Comfort с кондиционером и 15-дюймовыми литыми дисками просят 442 340 крон (1 515 000 рублей). Niva Travel в исполнении Luxe стоит в Чехии 477 735 крон (1 637 000 рублей).

Силовой агрегат и трансмиссия имеют такие же характеристики, как на российском рынке: 80-сильный бензиновый мотор 1.7 литра, 5-ступенчатая МКП, система полного привода с двухступенчатой "раздаткой".

Издание отмечает, что несмотря на то, что стоимость внедорожника в стране значительно выше, чем на российском рынке (при конвертации цена Niva Travel в России составляет примерно 223 000 крон), это всё ещё привлекательное предложение в сегменте внедорожников.

По итогам 2020 года в Чехии было реализовано 112 автомобилей Lada, что всего на одну единицу меньше, чем в допандемийном 2019-ом.

"В этом году мы тоже наблюдаем повышенный интерес к Lada. К настоящему моменту наша компания доставила клиентам 15 машин, есть заказы ещё на 29 авто", - прокомментировал Лукаш Ваверка, представитель Cano Car, импортирующей в Чехию Lada и УАЗ.