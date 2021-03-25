Новости

СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали 16:16
Ученые обнаружили у дальневосточных мидий заразную форму рака 16:13
Путин примет участие в заседании платформы "Россия - страна возможностей" 15:51
Тима Белорусских признал вину в употреблении и хранении наркотиков 15:41
В Карелии более 370 спортсменов проплывут по Онежскому озеру 15:39
На ярмарке non/fiction представят учебники под редакцией Мединского 15:36
Путин проведет в пятницу заседание Совбеза РФ 15:30
Власти Дагестана помогут жительнице региона вернуть детей 15:29
В Петербурге преподавателям разрешили осматривать комнаты студентов 15:27
Неизвестный захватил самолет в Мавритании 15:20
Фигурант громкого уголовного дела Борис Мазо возвращается в Москву 15:19
Собянин: Пожилые люди в Москве стали чаще заражаться COVID-19 15:17
Минцифры обновило систему реестра российского ПО 15:13
Уголовное дело экс-главы курганского МЧС передано в суд 15:05
В МИД КНР прокомментировали национализацию украинского завода "Мотор-Сич" 14:56
Петербурженка выжила после понижения температуры тела до 24 градусов 14:53
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 14:50
В Минздраве сравнили эффективность трех российских вакцин от коронавируса 14:37
Малайзия закупит почти 13 миллионов доз вакцины "Спутник V" 14:36
Минэкономразвития: На подсолнечник будет введена запретительная пошлина 14:33
В Петербурге начали строить первую развязку ШМСД 14:31
Видео: В Чите впервые зафиксировали грозу со снегом 14:20
В Германии подсчитали ущерб от введения нового локдауна 14:19
"Тамбов" отстранил подозреваемых в игре на ставках футболистов 14:17
СК Новгорода начал проверку обрушения купола древнего храма 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 16:16
Рубрика: В мире

СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали

Текст: Юрий Чернов

Полиции удалось задержать мужчину, захватившего ранее самолет "Мавританских авиалиний" в международном аэропорту Нуакшота, сообщает Мавританское информационное агентство. По предварительным данным, иностранец является гражданином США.

Обвиняемый в захвате заложницы в Северодвинске признал вину

"Сегодня утром, в четверг, мужчина, назвавшийся гражданином США, который угрожал сжечь самолет, принадлежащий авиационному управлению Мавритании, был задержан на территории международного аэропорта Нуакшот.

Процесс задержания прошел успешно и без потерь. Вышеупомянутый человек утверждает, что у него имеются проблемы с правительством Мавритании", - говорится в сообщении агентства, опубликованном на официальной страничке в Twitter.

Напомним, мужчина захватил самолет, в котором не было пассажиров, и попытался получить разрешение на вылет у диспетчеров аэропорта. Он также угрожал взорвать воздушное судно при попытке штурма. О причинах, побудивших его к таким действиям, не сообщается.

В мире Африка Мавритания

Главное сегодня

Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации
Песков объяснил ситуацию с курсом рубля
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации
ФСБ задержала напавшего на 6-ю роту псковских десантников боевика
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"