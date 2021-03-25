СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали

Полиции удалось задержать мужчину, захватившего ранее самолет "Мавританских авиалиний" в международном аэропорту Нуакшота, сообщает Мавританское информационное агентство. По предварительным данным, иностранец является гражданином США.

"Сегодня утром, в четверг, мужчина, назвавшийся гражданином США, который угрожал сжечь самолет, принадлежащий авиационному управлению Мавритании, был задержан на территории международного аэропорта Нуакшот.

Процесс задержания прошел успешно и без потерь. Вышеупомянутый человек утверждает, что у него имеются проблемы с правительством Мавритании", - говорится в сообщении агентства, опубликованном на официальной страничке в Twitter.

Напомним, мужчина захватил самолет, в котором не было пассажиров, и попытался получить разрешение на вылет у диспетчеров аэропорта. Он также угрожал взорвать воздушное судно при попытке штурма. О причинах, побудивших его к таким действиям, не сообщается.