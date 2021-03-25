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"Сокровище нации" получит сериал-продолжение с женщиной в главной роли

Новости
    25.03.2021, 11:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Disney продолжает придерживаться формулы, озвученной в советском мультфильме "Пес в сапогах", где кот кардинала на реплику, что лучшие из лучших зализывают раны, говорил: "Ну так возьмите лучших из худших".

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, для собственного стриминга компании заказаны десять эпизодов первого сезона "переосмысления" ее же кинофраншизы "Сокровище нации".

Первый фильм приключенческой линейки вышел в 2004-м. С Николасом Кейджем в главной роли. Поставил картину Джон Тёртелтауб, а сопродюсером выступил Джерри Брукхаймер.

Проект собрал хорошую кассу, так что в 2007-м команда воссоединилась в сиквеле. Продолжение заработало еще больше, и авторы пообещали третью часть. С которой долго было ни шатко ни валко, но теперь вот к предприятию приписан наконец сценарист - это Крис Бремнер (третьи и четвертые "Плохие парни", новая "Розовая пантера").

Фото: youtube.com
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Триквел и телешоу разрабатываются параллельно. При этом, согласно имеющейся информации, сериал, как водится, сменит гендерно-расовый тон - главной героиней его выступит 20-летняя искательница приключений Джесс Моралес, которой при поддержке разнообразной компании друзей предстоит добыть затерянные сокровища.

Сценарием заняты авторы оригинальных фильмов Мэрианна и Кормак Уибберли. Режиссер - 63-летняя американка индийского происхождения Мира Наир ("Кама Сутра: История любви", "Ярмарка тщеславия"). По участию Кейджа данных нет (ранее обещали его возвращение в полнометражном фильме), сроки не указаны, перспективы на успех - туманны.

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