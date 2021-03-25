Стартовали российские продажи обновленного Subaru XV

Компания Subaru объявила о выводе на российский авторынок обновлённого XV. Стоимость модели составляет от 2 459 000 до 2 629 900 рублей.

Снаружи кроссовер изменился минимально. Subaru XV получил оригинальный передний бампер и литые диски нового дизайна. Цветовая гамма пополнилась за счёт "Плазменно-жёлтого перламутра".

XV предлагается в трёх версиях - Safety ES, Elegance ES, Premium ES. Автомобиль оснащается 2,0-литровым 150-сильным бензиновым мотором, бесступенчатой автоматической трансмиссией, системой симметричного полного привода, комплексом помощи водителю EyeSight Safety Plus.

Главное - модернизированная модель может похвастать доработанной подвеской, которая обеспечивает лучшую плавность хода.

Что касается пакета систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus, то он включает в себя ряд современных электронных систем. К примеру, система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, система помощи удержания в полосе движения.

Фото: Пресс-служба Subaru.