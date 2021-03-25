Указ губернатора Свердловской области от 25 марта 2021 года № 176-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ и от 15.03.2021 № 137-УГ, следующие изменения:

1) в подпунктах 1 и 1-1 части второй пункта 2 слова "50 процентов" заменить словами "75 процентов";

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Рекомендовать с 30 марта 2021 года жителям Свердловской области в возрасте 65 лет и старше, а также жителям Свердловской области, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).";

3) часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в приоритетном порядке обеспечить перевод на дистанционную работу работников в возрасте 65 лет и старше в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.";

4) в подпункте 2 пункта 15 слова "указанных в пунктах 7 и 10" заменить словами "указанных в пункте 7".

2. Настоящий указ вступает в силу с 30 марта 2021 года.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







