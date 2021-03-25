Toyota и Subaru анонсировали новые совместные автомобили

Toyota и Subaru готовятся представить в начале апреля новые автомобили совместной разработки.

Презентация одной, или даже нескольких новых моделей под обеими марками, пройдет в 5 апреля на конференции "Let"s make ever-better cars together" (в переводе - "давайте делать лучшие автомобили вместе"), на которой руководители компаний подведут итоги достигнутого и представлять планы дальнейшей совместной работы.

Вполне вероятно, что на конференции будет представлено спорткупе Toyota 86 второго поколения. Соплатформенный ему Subaru BRZ вышел в конце прошлого года и уже доступен к покупке.

Toyota и Subaru связывает тесное сотрудничество с середины прошлого десятилетия, когда Toyota вошла в капитал Subaru.