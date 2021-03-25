Ученые Беларуси успешно выполнили очередную "космическую" программу

Космос стал ближе. Сделать такой вывод позволяют результаты только что завершившейся научно‑технической программы Союзного государства "Технология‑СГ". С белорусской стороны в ней участвовали 26 научных коллективов НАНБ, вузов и отраслевых НИИ. Разработанные ими технологии, материалы и ключевые элементы конструкций позволят примерно в 2,5 раза снизить массу и габариты космических аппаратов.

Научный руководитель белорусской части союзной программы директор Института тепло‑ и массобмена НАНБ академик Олег Пенязьков рассказал о некоторых наиболее существенных достижениях. В их числе - гамма микродвигателей для коррекции орбиты космических аппаратов. Что примечательно, разработки ученых различных НИИ, таких как Институт физики НАНБ и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, основаны на разных принципах. Отличаются и возможности новшеств. Так, микродвигатель, созданный в ИТМО НАНБ, способен отклонять вектор тяги. В этом мы убедились, посетив исследовательскую лабораторию физики плазменных ускорителей института. Заглянули через смотровое окошко в большой стальной куб, где создан глубокий, как в космосе, вакуум. Однако увидеть импульсы раскаленного газа, истекающего из сопла, невооруженным глазом оказалось невозможно, на помощь приходит сверхскоростная камера. Картинка, выведенная на монитор, и позволяет заметить, как по команде с пульта управления отклоняется ярко‑белый факел.

Защитные покрытия, созданные в ходе выполнения союзной программы, использованы на международном космическом аппарате, направленном к Меркурию

- Аналогов в мире нет, - уточняет Олег Пенязьков.

Создана в институте и гамма уникальных измерительных приборов высочайшей чувствительности, и оборудование для изготовления "космических" конструкций. К примеру, станок для магнитореологического полирования оптических элементов. Что это такое? Это когда "блеск" на зеркало телескопа под действием магнитного поля наводит жидкость, насыщенная мельчайшими абразивными частицами. Установка позволяет примерно вчетверо снизить удельный вес космического зеркала, а качество его выше.

Еще одно направление исследований - создание защитных пленочных покрытий. Они могут оберегать от сверхвысоких температур сопло ракетного двигателя, защищать полупроводниковую аппаратуру от космического электромагнитного излучения

- К примеру, наши защитные покрытия, созданные в ходе выполнения союзной программы, использованы на международном космическом аппарате, направленном к Меркурию, - говорит Олег Пенязьков. - И в целом многие разработки предназначены для освоения дальнего космоса. От Луны до Марса и далее.

А важнейшим итогом четырехлетней работы академик Пенязьков считает то, что сохранены и получили развитие высококомпетентные научные коллективы.

- В советский период была создана выдающаяся научная школа, - отвечает он на вопрос корреспондента ­"СОЮЗа". - Люди, прошедшие ее, обладают выдающимися навыками и знаниями. Сегодня этот слой специалистов по естественным причинам вымывается. Тем важнее задача подготовки и удержания специалистов высокого уровня. Союзные программы позволяют это делать. За счет выделяемого по ним финансирования мы смогли обновить научно‑исследовательское оборудование, без чего невозможны результаты мирового уровня.

Наработками, полученными в ходе выполнения программы "Технология‑СГ", белорусские ученые делятся с российскими "космическими" НИИ и предприятиями. В ­ИТМО НАНБ разрабатывается концепция очередной союзной научно‑технической программы космической направленности.

Досье "СОЮЗа"

На финансирование научно‑технической программы "Технология‑СГ" из бюджета Союзного государства в 2016-2020 годах выделено 1 937 000 тысяч российских рублей. Из них 678 000 тысяч получили ее белорусские исполнители.