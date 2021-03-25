В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации

Специальная рабочая группа Центризбиркома займется анализом жалоб на незаконную агитацию и направлением представлений в Роскомнадзор для досудебной блокировки, рассказал в четверг член ЦИК Антон Лопатин на панельной сессии I Всероссийского электорального экспертного форума.

В начале марта президент подписал закон, который позволяет оперативно пресекать распространение незаконной агитации в интернете по рекомендации ЦИК России и территориальных избирательных комиссий.

"В ЦИК будет создана рабочая группа, которая будет следить за этой нормой", - сообщил Лопатин. По его словам, группа "точно не будет заниматься мониторингом, а будет реагировать на жалобы, которые поступят в ЦИК".

"Будет коллегиальным, подчеркиваю - коллегиальным органом приниматься решение и лишь тогда направляться запрос в Роскомнадзор", - уточнил Лопатин.

Эта процедура будет прописана в соглашении, которое Центризбирком заключит с Роскомнадзором. Как рассказала в интервью "Российской газете" глава ЦИК Элла Памфилова, документ будет подписан в июне.