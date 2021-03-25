В Финляндии опубликован законопроект об ограничениях на передвижение

Премьер-министр Санна Марин заявила, что в Финляндии необходимо ввести более жесткие карантинные меры. Заявление финского премьера прозвучало одновременно с публикацией правительством страны законопроекта об ограничениях на передвижение. Как отмечает информационный портал Yle, они коснутся столичного региона и Турку.

Правительство с тревогой оценивает эпидемиологическую ситуацию и предлагает принять закон, который временно ограничил бы право граждан на передвижение, а также сократил бы контакты между людьми с целью сократить нагрузку на медучреждения и защитить людей от коронавируса.

В тексте законопроекта отмечается необходимость ношения масок в закрытых помещениях и транспорте, а также ограничение на передвижение, за исключением 12 случаев. Таких, например, как поход в магазин, к врачу, в банк, поездка на АЗС или на работу. Также разрешены поездки с целью оказания помощи близкому человеку или участие в похоронах, встреча с собственным ребенком, встреча с духовным наставником. Заниматься физической культурой можно будет недалеко от дома в сопровождении членов семьи или не более двух других человек при соблюдении социальной дистанции.

Документ правительства должен быть одобрен парламентскими фракциями правящих партий до его внесения на рассмотрение всего депутатского корпуса. Оппозиция негативно относится к введению ограничений на передвижение.

Однако премьер-министр страны утверждает, что правительство основывает свое мнение на оценке Ведомства здравоохранения и социального развития (THL) об эпидемиологической ситуации. "Ситуация крайне серьезная. Существует реальная угроза, что система здравоохранения не справится с вирусом", - заявила Марин.

За все время пандемии в Финляндии подтверждено 73500 случаев заражения коронавирусом, умерло 809 человек. В настоящее время в стране действует карантин.