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25.03.2021 13:18
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили работу посольства РФ в США

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по международным делам считает деятельность посольства России в США профессиональной и эффективной. Об этом заявил журналистам глава комитета Леонид Слуцкий по итогам встречи с главой дипмиссии РФ в Штатах Анатолием Антоновым.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Посла России в США, как ранее сообщали в МИД, пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать ситуацию в отношениях с США.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Комитет по международным делам считает деятельность нашего посольства в Вашингтоне профессиональной, эффективной", - подчеркнул Слуцкий. Он добавил, что такая оценка дана с учетом "архинепростых условий, в которых приходится работать на современном этапе". Политик заверил, что комитет Госдумы по международным делам не будет ослаблять сотрудничество с общественными деятелями и организациями в США, которые придерживаются конструктивной позиции по отношению к России.

"США сегодня - это не только политический истеблишмент, - напомнил Слуцкий. - Многие общественные деятели, университеты, фонды занимают куда более конструктивную позицию, поэтому сотрудничество с ними мы ведем". Он пояснил, что не будет называть конкретных имен, "чтобы никого не подвести".

При этом оскорбления в адрес российского президента со стороны нового американского лидера он назвал беспрецедентными. "Поэтому подобные нападки на нашего главу государства, безусловно, получат на площадке Государственной думы адекватную реакцию", - заявил Слуцкий.

С Антоновым, по его словам, состоялся подробный разговор по всей этой проблематике и аспектам отношений двух стран.

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