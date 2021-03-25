В Госдуме оценили работу посольства РФ в США

Комитет Госдумы по международным делам считает деятельность посольства России в США профессиональной и эффективной. Об этом заявил журналистам глава комитета Леонид Слуцкий по итогам встречи с главой дипмиссии РФ в Штатах Анатолием Антоновым.

Посла России в США, как ранее сообщали в МИД, пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать ситуацию в отношениях с США.

"Комитет по международным делам считает деятельность нашего посольства в Вашингтоне профессиональной, эффективной", - подчеркнул Слуцкий. Он добавил, что такая оценка дана с учетом "архинепростых условий, в которых приходится работать на современном этапе". Политик заверил, что комитет Госдумы по международным делам не будет ослаблять сотрудничество с общественными деятелями и организациями в США, которые придерживаются конструктивной позиции по отношению к России.

"США сегодня - это не только политический истеблишмент, - напомнил Слуцкий. - Многие общественные деятели, университеты, фонды занимают куда более конструктивную позицию, поэтому сотрудничество с ними мы ведем". Он пояснил, что не будет называть конкретных имен, "чтобы никого не подвести".

При этом оскорбления в адрес российского президента со стороны нового американского лидера он назвал беспрецедентными. "Поэтому подобные нападки на нашего главу государства, безусловно, получат на площадке Государственной думы адекватную реакцию", - заявил Слуцкий.

С Антоновым, по его словам, состоялся подробный разговор по всей этой проблематике и аспектам отношений двух стран.