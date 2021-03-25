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Рубрика: В мире

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

Церемония старта эстафеты олимпийского огня началась в японской Фукусиме. Организационный комитет Японии ведет трансляцию на своем канале в Youtube. Зажженный в Олимпии в Греции огонь прибыл в страну еще в прошлом году.

Фото: Kazuhiro NOGI / AFP
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"Пока мир переживал сложные времена, огонь продолжал гореть тихим, но сильным пламенем. Пусть он укажет нам дорогу надежды в темноте, сияя светом надежды", - цитирует РИА Новости главу организационного комитета Японии Сэйко Хасимото.

Местом начала церемонии стал центр подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима как символ возрождения страны после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года. Напомним, что эстафета олимпийского огня охватит все 47 префектур Японии. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что эстафета олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей. Изначально ее задумывали как праздник: с выступлениями артистов, с присутствием почетных гостей. Всего в церемонии должны были принять участие около трех тысяч человек. Однако ситуация с распространением коронавируса внесла в эти планы свои коррективы.

В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио Пандемия коронавируса COVID-19

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