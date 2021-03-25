В МИД КНР прокомментировали национализацию украинского завода "Мотор-Сич"

Пекин призвал Киев соблюдать законные права и интересы китайских инвесторов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы", - приводит ее слова ТАСС.

Таким образом Хуа Чуньин прокомментировала новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указа о национализации завода "Мотор Сич".

Напомним, что 11 марта этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возвращении в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", специализирующегося на производстве авиационных двигателей. При этом китайские инвесторы еще в 2016 году приобрели 56% акций компании и два года назад подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. Эта сделка изначально вызвала негативную реакцию со стороны Вашингтона, который, по всей видимости, добился от администрации Зеленского принятия выгодного для своей геополитической стратегии решения в виде национализации предприятия.