В Сеуле сообщили подробности ракетных запусков КНДР

"Силы слежения наших Вооруженных сил сегодня в 7 часов 6 минут, а затем в 7 часов 25 минут утра зафиксировали запуски двух ракет малой дальности из района местечка Хамчжу, северокорейской провинции Южная Хамгён…", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК). Сообщено также, что максимальная высота полета ракет составила 60 км, а дальность - 450 км. Ракеты упали в воды Восточного (Японского) моря.

"Представители военных РК и США, проанализировав информацию, склоняются к мнению, что, скорее всего, были запущены баллистические ракеты", - добавил представитель ОКНШ ВС РК.

В связи с запусками прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Республики Корея. Однако в распространенном по итогам встречи заявлении исчезли слова "баллистические ракеты", а говорится лишь про "ракетные системы малой дальности". СНБ РК выразил "серьезную озабоченность" в связи с запусками.

Южнокорейские независимые эксперты были более конкретны в оценках. В различных комментариях по ТВ, высказываются предположения, что КНДР скорее всего произвела запуск систем KN-23, которые известны как северокорейские аналоги российских комплексов "Искандер" и получили также прозвище "Кимскандер" - по фамилии лидера Северной Кореи. Ряд комментаторов Юга напомнили, что Ким Чен Ын ранее дал указание создать и поставить на боевое дежурство тактическое ядерное оружие, для доставки которого могут как раз использоваться комплексы KN-23, способные преодолевать системы ПРО, совершая противоракетные маневры.

Отметим, что буквально четыре дня назад Северная Корея с западного побережья произвела запуски двух крылатых ракет малой дальности. Высказано предположение, что Пхеньян начал возвращаться к своей прежней тактике постепенного повышения "градуса напряженности". Если запуск крылатых ракет не запрещен для КНДР резолюциями Совбеза ООН, то старты баллистических ракет - запрещены.

Официальные власти Республики Корея опять попали под огонь критики за то, как они выдают информацию о северокорейских ракетных запусках. Журналисты обратили внимание, что Сеул старательно избегает упоминания о "баллистических" ракетах. Информация о такой "возможности" прошла только в заявлении ОКНШ ВС РК, а затем по итогам заседания СНБ РК говорится только про неопределенные "ракетные системы". Кроме того, Южная Корея сообщила о запусках позже и менее подробно, чем это сделали японские власти и СМИ. Некоторые полагают, что правительство РК намеренно избегает раздувания шумихи, так как не хочет провоцировать Пхеньян, и настроено на развитие хороших отношений с Северной Кореей.

Напомним, что про запуски крылатых ракет 21 марта власти РК вообще ничего не сообщили, а лишь подтвердили информацию вчера, когда об этом стало известно благодаря утечке в американские СМИ из окружения политического руководства Соединенных Штатов.

Впрочем, сами военные и чиновники Республики Корея отрицают версии о "нежелании злить Пхеньян", указывая, что подобные характеристики запусков, которые состоялись сегодня, присущи многим системам и не обязательно баллистическим. Как говорят правительственные эксперты Юга, надо просто спокойно провести анализ информации и сделать обоснованные выводы, а не тиражировать предположения, которые в итоге могут оказаться ошибочными. С другой стороны, правительство Японии и СМИ США прямо заявили о "запусках баллистических ракет".

В любом случае сейчас очевидно, что КНДР после длительного перерыва возобновила практику ракетных запусков и постепенно задействует все более серьезные и мощные виды ракетных систем, что, скорее всего, действительно несет политический подтекст и послание для окружающих стран.