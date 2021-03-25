В Совфеде оценили идею регистрации в соцсетях по паспорту

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что виновных в распространении незаконного контента в интернете надо привлекать к ответственности, а для этого регистрация должна давать возможность идентификации пользователя.

"Поэтому для меня это совершенно очевидно, что должен быть паспорт. Когда ты фактически выходишь в мир информационного общения, здесь тоже должна быть персональная ответственность, а значит, и персональный документ, закрепляющий эту ответственность", - заявил он RT.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор разработал проект приказа, в соответствии с которым при регистрации в социальной сети пользователь должен будет предоставить не только номер телефона и адрес электронной почты, также паспортные данные и адрес регистрации.