Вводится штраф за продажу электроники без российского софта

Перечень минцифры определяет категории программ для разных видов устройств. Для смартфонов и планшетов определено 16 приложений для предустановки, для компьютеров одно, для Smart TV - 11. Список будет обновляться ежегодно.

"На полностью открытом рынке лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. По сути, пользователи получают сразу доступ к функционалу приложений, которые ранее они и так устанавливали в процессе использования смартфонов, ПК и ТВ-приставок", - говорит глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн.