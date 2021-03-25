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25.03.2021 22:04
Рубрика: Экономика

Вводится штраф за продажу электроники без российского софта

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
За продажу смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV без заранее установленного российского ПО введут штрафы. Закон об этом публикует "РГ". С 1 апреля в России нельзя будет продавать смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV без заранее установленного на них отечественного софта из перечня, составленного минцифры. Новым законом с 1 июля вводятся штрафы за невыполнение этого требования. Они составят 30-50 тыс. руб. для должностных лиц и 50-200 тыс. руб. для юрлиц.

Перечень минцифры определяет категории программ для разных видов устройств. Для смартфонов и планшетов определено 16 приложений для предустановки, для компьютеров одно, для Smart TV - 11. Список будет обновляться ежегодно.

Как ИТ-компании проверяют факты в соцсетях

"На полностью открытом рынке лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. По сути, пользователи получают сразу доступ к функционалу приложений, которые ранее они и так устанавливали в процессе использования смартфонов, ПК и ТВ-приставок", - говорит глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн.

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