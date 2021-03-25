Вводится штраф за продажу электроники без российского софта

За продажу смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV без заранее установленного российского ПО введут штрафы. Закон об этом публикует "РГ". С 1 апреля в России нельзя будет продавать смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV без заранее установленного на них отечественного софта из перечня, составленного минцифры. Новым законом с 1 июля вводятся штрафы за невыполнение этого требования. Они составят 30-50 тыс. руб. для должностных лиц и 50-200 тыс. руб. для юрлиц.
Перечень минцифры определяет категории программ для разных видов устройств. Для смартфонов и планшетов определено 16 приложений для предустановки, для компьютеров одно, для Smart TV - 11. Список будет обновляться ежегодно.
"На полностью открытом рынке лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. По сути, пользователи получают сразу доступ к функционалу приложений, которые ранее они и так устанавливали в процессе использования смартфонов, ПК и ТВ-приставок", - говорит глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн.